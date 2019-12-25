Из квартиры на Серебристом бульваре госпитализировали мальчика с диабетом и анемией. Отцу грозит уголовное дело

В однокомнатной квартире отсутствуют условия для проживания и развития ребёнка, в доме нет ни продуктов, ни средств личной гигиены.

В отношении петербуржца могут возбудить уголовное дело из-за неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Его сына госпитализировали в больницу в тяжёлом состоянии с множественными серьёзными патологиями. Об этом стало известно Piter.tv.

В квартиру на Серебристом бульваре 27 сентября пришел инспектор по делам несовершеннолетних, так как 49-летний петербуржец состоит на учете в ОДН за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей в отношении своего 8-летнего сына.

Инспектор обнаружил, что 8-летний ребёнок нигде не учится. В однокомнатной квартире отсутствуют условия для проживания и развития, у мальчика нет отдельного спального места, в холодильнике отсутствуют какие-либо продукты питания. В квартире грязно, разбита дверь в ванную комнату, нет никаких средств для личной гигиены, кухня захламлена.

Мальчик в этот же день был доставлен в больницу, как находящийся в социально-опасном положении. Врачи диагностировали у ребёнка тяжёлую белково-энергетическую недостаточность, впервые выявленный сахарный диабет, осложнённую железо-дефицитную анемию, поражения ЦНС, косоглазие, астигматизм, вирусный гепатит С и другие осложнения. Мальчик находится в тяжёлом состоянии.

Инспектор в действия отца усмотрел признаки преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ (Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

Ранее в Петербурге суд освободил супругов, истязавших ребенка.

Фото: Piter.tv