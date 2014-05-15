Нефтяное эмбарго ЕС лишит Петербург и Ленобласть экспорта на 17 млрд долларов

В прошлом году через Петербург и область экспортировали 21,6 млн тонн сырой нефти и 29,4 млн тонн нефтепродуктов. Около 75% из них направляли в Евросоюз, США и Великобританию.

Экспорт нефти и нефтепродуктов из балтийских портов Петербурга и Ленинградской области осложнит нефтяное эмбарго в отношении России, которое предусмотрено шестым пакетом санкций Евросоюза. Эксперты не исключают, что он может полностью остановиться. Об этом 1 июня сообщает "Деловой Петербург".

По прогнозам экономистов, санкции окажут не существенное влияние на экономику Петербурга, однако портовый бизнес Ленобласти ощутит ограничения гораздо серьезнее. В прошлом году через Петербург и область экспортировали 21,6 млн тонн сырой нефти и 29,4 млн тонн нефтепродуктов. Около 75% из них направляли в Евросоюз, США и Великобританию. Так, регионы могут лишиться экспорта на 17,3 млрд долларов.

Ранее ЕС обсуждает введение вторичных санкций, исключающих продажу нефти из РФ в третьи страны. Матеуш Моравецкий рассказал, что Брюссель финансово поможет Варшаве.

Фото: pexels