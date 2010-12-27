Петербуржцы: на Обводном канале вместе с уточками "плавают" нефтяные пятна

Аналогичную ситуацию горожане заметили и на реке Екатерингофка возле Богоявленской церкви.

В четверг, 7 ноября, стало известно о том, что на Обводном канале вместе с уточками "плавают" нефтяные пятна. Об этом горожане сообщают в соцсетях.

"По Обводному каналу вместе с уточками плывет по всей видимости бензин", —пишут горожане.

Аналогичную ситуацию петербуржцы заметили и на реке Екатирингофка возле Богоявленской церкви. На места разлива вызвали соответствующие службы.

Ранее мы сообщали о том, что робот "заминировал" квартиру пожилой петербурженки.

Фото:ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб/Даша Егоренкова