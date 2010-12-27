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Петербуржцы: на Обводном канале вместе с уточками "плавают" нефтяные пятна
Сегодня, 11:15
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IRINA_CHALKINA

Петербуржцы: на Обводном канале вместе с уточками "плавают" нефтяные пятна

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Аналогичную ситуацию горожане заметили и на реке Екатерингофка возле Богоявленской церкви.

В четверг, 7 ноября, стало известно о том, что на Обводном канале вместе с уточками "плавают" нефтяные пятна. Об этом горожане сообщают в соцсетях. 

"По Обводному каналу вместе с уточками плывет по всей видимости бензин",

—пишут горожане.

Аналогичную ситуацию петербуржцы заметили и на реке Екатирингофка возле Богоявленской церкви. На места разлива вызвали соответствующие службы. 

Ранее мы сообщали о том, что робот "заминировал" квартиру пожилой петербурженки.

Фото:ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб/Даша Егоренкова

 

Теги: новости спб, общество, происшествия, разлив нефти на обводном канале
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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