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Нефтерудовоз сел на мель под Петербургом

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Петербуржцы поделились видеозаписью в соцсетях.

Днем в пятницу, 1 мая, стало известно, что под Петербургом нефтерудовоз сел на мель. Петербуржец поделился видеозаписью в соцсетях, а в пресс-службе главного управления МЧС РФ подтвердили эту информацию.

Происшествие произошло а границе Всеволожского и Кировского районов Ленинградской области. Предполагается, что причиной послужила ошибка экипажа. В скором времени грузовое судно снимут с мели, и он продолжит свой путь.

Ранее мы писали, что две подруги стали жертвами грабителей в Буферном парке.

Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / Вконтакте

Теги: нефтерудовоз сел на мель, происшествие
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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