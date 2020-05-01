Нефтерудовоз сел на мель под Петербургом

Петербуржцы поделились видеозаписью в соцсетях.

Днем в пятницу, 1 мая, стало известно, что под Петербургом нефтерудовоз сел на мель. Петербуржец поделился видеозаписью в соцсетях, а в пресс-службе главного управления МЧС РФ подтвердили эту информацию.

Происшествие произошло а границе Всеволожского и Кировского районов Ленинградской области. Предполагается, что причиной послужила ошибка экипажа. В скором времени грузовое судно снимут с мели, и он продолжит свой путь.

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