Нефть подешевела на фоне укрепления доллара

По итогам прошлой недели наблюдался рост цен.

На лондонской бирже ICE Futures к 8:15 мск стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent опустилась на 0,72% (0,54 доллара) и составила 74,8 доллара за баррель.

На нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь составила 71,35 доллара за баррель. Это на 0,86% (0,62 доллара) ниже итогового значения предыдущей сессии.

По итогам прошлой недели нефть марки Brent подорожала на 3,3%, а нефть WTI - на 3,2%.

Как пишет "Интерфакс", стоимость нефти опустилась на фоне укрепления доллара перед стартом двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

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