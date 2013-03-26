Нефть Brent подешевела до $69,25 за баррель

Подешевела также и американская нефть WTI.

Во вторник, 17 августа, мировые цены на нефть стали снижаться на фоне отказа инвесторов от рисковых активов. Об этом свидетельствуют данные торгов, пишет агентство "Прайм".

Так, на 13:05 мск стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась до 69,25 доллара за баррель. Подешевела и нефть WTI, цена октябрьских фьючерсов упала до 66,73 доллара за баррель.

Опасения инвесторов возобновились на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом. По этой причине инвесторы предпочитают более надежные активы, например, золото.

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