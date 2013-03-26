Нефть Brent подешевела до $69,25 за баррель

Во вторник, 17 августа, мировые цены на нефть стали снижаться на фоне отказа инвесторов от рисковых активов. Об этом свидетельствуют данные торгов, пишет агентство "Прайм".
Так, на 13:05 мск стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась до 69,25 доллара за баррель. Подешевела и нефть WTI, цена октябрьских фьючерсов упала до 66,73 доллара за баррель.
Опасения инвесторов возобновились на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом. По этой причине инвесторы предпочитают более надежные активы, например, золото.
Фото: pixabay
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