Недовольный петербуржец накинулся на сантехника с ножом

Мужчина взбесился из-за шума во время ремонта трубы на крыше.

В воскресенье, 21 июля во время ремонта трубы на чердаке одного из домов по Шлиссельбургскому проспекту недовольный шумом петербуржец накинулся на сантехника с ножом. Об этом сообщили "Невские новости".

Протечка случилась с трубой на крыше. Для ее устранения коммунальные службы направили бригаду сантехников. Во время работ на чердак поднялся 37-летний Сергей А., который начал ругаться с коммунальщиками из-за шума. В ходе конфликта он ударил ножом-бабочкой в спину 42-летнего Василия Д.

Сантехника экстренно госпитализировали в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе. У него колото-резанное ранение лопатки.

Полиция задержала нападавшего.

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