Недоступные приложения российских банков могут вернуться в App Store
Сегодня, 7:40
Правительство ведет обсуждение вопроса с компанией Apple.

Заблокированные на площадке App Store мобильные приложения российских банков и других российских организаций могут вернуться в онлайн-магазин в ближайшее время. Соответствующее заявление сделали журналисты из "Известий" со ссылкой на собственные источники. Журналисты из газеты уточнили, что власти, институты развития и бизнес в текущий момент ведут переговоры с американской технологическойкомпанией Apple о допуске отечественных приложений в App Store. В первую очередь речь идет о допуске туда RuStore. Источник "Известий", близкий к федеральному правительству в Москве, подтвердил факт обсуждения, однако он уточнил, что достигнутых с иностранцами договоренностей пока что нет.

Другой источник "Известий" уведомил СМИ о том, что представители компании Apple в ходе неформальных переговоров объявили российскому министерству по цифровому развитию о том, что не будут препятствовать размещению RuStore в магазине приложений App Store. Допуск RuStore в App Store стал предметом обсуждения во время контактов специального представителя президента Владимира Путина по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, главы Российского фонда прямых инвестиций  (РФПИ) Кирилла Дмитриева с американскими предпринимателями.

