Неделя в Петербурге начнется с тепла

Второй день осени порадует петербуржцев теплой погодой без осадков, рассказали в ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".
Так, в Северной столице 2 сентября будет переменная облачность. Ночью и утром возможен слабый туман. Слабый ветер будет дуть c юго-востока и юга.
Температура воздуха ночью достигнет 16 градусов выше нуля. Днем же будет от +24 до +26 градусов.
Атмосферное давление будет слабо понижаться.
Ранее Piter.TV рассказывал, что рабочая неделя в Ленобласти начнется с тумана.
Фото: Pixabay
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