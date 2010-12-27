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Неделя в Петербурге начнется с тепла
Сегодня, 19:22
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EvaRaskol

Неделя в Петербурге начнется с тепла

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Воздух прогреется до +26.

Второй день осени порадует петербуржцев теплой погодой без осадков, рассказали в ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Так, в Северной столице 2 сентября будет переменная облачность. Ночью и утром возможен слабый туман. Слабый ветер будет дуть c юго-востока и юга.

Температура воздуха ночью достигнет 16 градусов выше нуля. Днем же будет от +24 до +26 градусов.

Атмосферное давление будет слабо понижаться.

Ранее Piter.TV рассказывал, что рабочая неделя в Ленобласти начнется с тумана.

Фото: Pixabay

Теги: петербург, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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