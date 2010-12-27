Неделя в Ленобласти начнется с тепла

Также в понедельник ожидаются кратковременные дожди.

В понедельник, 26 августа, в Ленинградской области ожидается теплая погода, сообщили в ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Днем в области будет переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди. Ночью и утром на востоке ожидается слабый туман. Ветер весь понедельник будет дуть юго-западный, западный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью поднимется до +14 градусов, но местами достигнет лишь +5. Днем же воздух прогреется от 19 до 24 градусов выше нуля.

Атмосферное давление будет понижаться.

Ранее Piter.TV сообщал, что в понедельник в Петербург снова вернутся кратковременные дожди.

Фото: Pixabay