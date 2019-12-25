Неделя в Ленобласти начнется с -4 градусов мороза

Опубликован прогноз погоды в Ленинградской области на понедельник, 16 ноября. Информацию приводит региональное ГУ МЧС со ссылкой на данные синоптиков из ФГБУ "Северо-Западное УГМС" .

Так, неделя в 47 регионе начнется с облачная с прояснениями погоды. В течение дня местами ожидаются небольшие осадки – мокрый снег и дождь. Ветер примет юго-восточное, южное направления. Ночью ветер наберет скорость в 4-9 м/с, днем – в 7-12 м/с.

Ночная температура воздуха составит -4...+1 градус, днем потеплеет до -1...+4 градусов. Атмосферное давление будет мало меняться.

Напомним, спасатели в Ленинградской области предупредили жителей региона о неблагоприятных погодных условиях в ближайшие дни.

В частности, с 17 по 18 ноября в регионе ожидаются сильные порывы ветра, которые могут достигать 15-20 м/с. Кроме того, с 16 по 18 ноября на территории Ленобласти местами возможно выпадение дождя и мокрого снега, на дорогах местами вероятна гололедица.

Фото: Pixabay