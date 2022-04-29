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Недельное таяние льда в Финском заливе показали за две минуты

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При этом 27 апреля 2022 года стал самым холодным днем в Петербурге XXI века.

Общественно-деловой комплекс "Лахта-центр" опубликовал ролик с таянием льда в Финском заливе. Видео опубликовано в Telegram-канале центра.

На таймплапсе, который длится 2 минуты, показаны семь дней таяния льда.

Процесс сам по себе медитативный: большие глыбы истончаются и становятся меньше, рисунок движется и меняется. А главное – все идет к лету.

Лахта-центр

При этом 27 апреля 2022 года стал самым холодным днем в Петербурге XXI века.

Видео: Telegram / Lakhta Center / Лахта Центр

Теги: лахта-центр, финский залив
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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