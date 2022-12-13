Недавний трейлер ремейка Resident Evil 4 скрывает крутой сюжетный поворот

Игра выйдет в свет 24 марта.

Компания Capcom на онлайн-мероприятии State of Play показала очередной, третий по счету трейлер ремейка компьютерной игры Resident Evil 4 ("Обитель зла"). В ролике создатели показали будущим пользователям о том, как построен игровой процесс. В частности, там презентованы кадры из сражений против боссов врагов, а также сцены спасения героини Эшли Грэхэм. Речь идет о подопечной главного персонажа. Официальный релиз проекта запланирован как на персональных компьютерах, так и консолях на 24 марта.

Напомним, дебютировавший в рамках февральского выпуска State of Play ролик показывал игрокам переработанный бой против Краузера и совместные сцены с биологом Луисом Серрой, которых ранее в оригинальной версии Resident Evil 4 не было. Там Луис погибал от рук главного злодея истории в концовке треььей главы. В ремейке он проживет дольше. Как минимум он будет появляться до поездки персонажей на вагонетке и борьбы с двумя великанами. Аналитики полагают, что полностью пережить события Resident Evil 4 даже в ремейке Луис не сможет. Дополнительно к этому журналисты из издания PCGamesN заметили на 51-й секунде трейлера, как на полу перед Леоном мелькает труп с торчащим из его спины ножом. Поверженный мужчина одет в коричневую кожаную куртку и серые штаны. Именно такую одежду и носит Луис. Далее перед жертвой появляется на одно мгновение Краузер. Пользователи считают, что этот специалист по ножам может стать причиной гибели Луиса.

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Фото и видео: YouTube / PlayStation