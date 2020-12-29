Недалеко от Пикалево столкнулись 4 фуры. Погиб водитель

Движение по трассе перекрыто.

В среду, 27 января, недалеко от города Пикалево в Ленинградской области произошла страшная авария, сообщили очевидцы в соцсетях.

Очень страшная авария рядом с г Пикалево. Столкнулись 4 грузовых автомобиля. Погиб водитель цистерны. Топливо из бензовоза не разлилось, а вот из одной фуры картофель засыпал дорогу рассказал свидетель.

Достоверной информации о произошедшем от правоохранительных органов пока нет.

В комментариях пользователи сети отметили, что на дорогах в Ленобласти гололед – это могло стать причиной аварии.

Ранее мы писали, что в Выборгском районе произошло ДТП с участием машины "скорой".

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / Вконтакте