Недалеко от Пикалево столкнулись 4 фуры. Погиб водитель

В среду, 27 января, недалеко от города Пикалево в Ленинградской области произошла страшная авария, сообщили очевидцы в соцсетях.
Очень страшная авария рядом с г Пикалево. Столкнулись 4 грузовых автомобиля. Погиб водитель цистерны. Топливо из бензовоза не разлилось, а вот из одной фуры картофель засыпал дорогу
рассказал свидетель.
Достоверной информации о произошедшем от правоохранительных органов пока нет.
В комментариях пользователи сети отметили, что на дорогах в Ленобласти гололед – это могло стать причиной аварии.
Ранее мы писали, что в Выборгском районе произошло ДТП с участием машины "скорой".
Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / Вконтакте
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