Возле "Меги Дыбенко" произошла авария с участием трех иномарок

Машины сильно повреждены.

Возле ТЦ "Мега Дыбенко" произошла авария: не смогли разъехаться три иномарки. Очевидцы сообщают, что машины сильно повреждены. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места происшествия.

Отмечается, что неподалеку от торгового центра столкнулись BMW, Mazda и делимобиль Hyundai Solaris. Иномарки встали в ряд на проезжей части и заблокировали движение других автомобилистов. На месте аварии образовался затор.

Ранее мы писали, что на КАД автоледи въехала в зад машине разминирования.

Видео: Piter.TV