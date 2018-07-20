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Alena_Zinovieva
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Возле "Меги Дыбенко" произошла авария с участием трех иномарок

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Машины сильно повреждены.

Возле ТЦ "Мега Дыбенко" произошла авария: не смогли разъехаться три иномарки. Очевидцы сообщают, что машины сильно повреждены. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места происшествия.

Отмечается, что неподалеку от торгового центра столкнулись BMW, Mazda и делимобиль Hyundai Solaris. Иномарки встали в ряд на проезжей части и заблокировали движение других автомобилистов. На месте аварии образовался затор.

Ранее мы писали, что на КАД автоледи въехала в зад машине разминирования.

Видео: Piter.TV

Теги: авария в спб , делимобиль , мега дыбенко , что случилось в спб 20 июля
Категории: Лента новостей Новости СПб Происшествия Картина дня

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