На КАД автоледи въехала в зад машине разминирования

Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места происшествия.

Сегодня утром на КАД перед Вантовым мостом в сторону Московского проспекта произошла авария. Автоледи не справилась с управлением и врезалась в зад машине разминирования. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места происшествия.

На записи видно несколько машин разминирования. Мужчины в фирменных жилетах осматривают последствия аварии. При этом автомобиля виновницы происшествия уже нет на месте аварии. Очевидцы отмечают, что девушке повезло, что в спецмашине ничего не сдетонировало.

Ранее мы писали, что на перекрестке Ленинского проспекта и Варшавской улицы столкнулись две иномарки.

Видео: Piter.TV