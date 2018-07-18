На перекрестке Ленинского проспекта и Варшавской улицы столкнулись две иномарки

Есть пострадавшие.

Ночью на перекрестке Ленинского проспекта и Варшавской улицы произошла авария: на большой скорости столкнулись Honda и BMW. В ДТП серьезно пострадала девушка. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места происшествия.

Очевидцы сообщили, что в результате столкновения Honda врезалась в ограждение, а BMW уехала в дом, по пути сломав светофор. В аварии серьезно пострадала автоледи. Ее зажало в машине. Неравнодушные люди бросились доставать потерпевшую из раскуроченной иномарки, однако не смогли этого сделать до приезда спасателей. Отмечается, что девушку увезла реанимация. Второй участник ДТП получил незначительные повреждения.

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Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

Видео: Piter.TV