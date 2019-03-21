Что произошло в Петербурге 21 марта?

Piter.TV публикует подборку новостей за сегодняшний день.

1. На Народной улице перевернулся фургон с продуктами

Авария случилась недалеко от светофора. По словам свидетелей, машину не заметили на Народной улице. Остальные водители были вынуждены объезжать перевернутый грузовик.

2. В Ленинградском зоопарке назвали имя и пол новорожденного лемура

Сотрудники Ленинградского зоопарка назвали имя и пол маленького лемура. Они долго не могли определить пол животного, однако сейчас стало ясно, что это самец.

3. Возле метро "Удельная" поцеловались две иномарки

21 марта у метро "Удельная" произошло ДТП. На проспекте Энгельса, 55, столкнулись две иномарки. Корреспондент Piter.TV прислал видео с места аварии.

4. В Ленобласти начали взрывать лед на реках"

В Волховском районе начались первые ледовзрывные работы. Спасатели начали \с устья реки Сясь. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России.

5. С бывшей главной аптеки Петербурга обваливаются куски штукатурки

Петербуржцы рассказали об обрушении штукатурки с отремонтированного дома по Миллионной улице.