С бывшей главной аптеки Петербурга обваливаются куски штукатурки

Здание недавно ремонтировали, но фасад так и не починили.

Петербуржцы рассказали об обрушении штукатурки с недавно отремонтированного дома по Миллионной улице. Не прошло и двух месяцев с восстановительных работ на фасаде бывшей главной аптеки города, как очевидцы заметили явные проблемы на объекте.

По данным местных жителей, куски начали падать с территории внутреннего двора. На данный момент замечено два инцидента. Штукатурка падает с карниза в двух местах. Представители Фонда капитального ремонта заявили, что в 2018 году был заключен контракт со строительной компанией "Северная Венеция", которая занималась ремонтом фасадов. Леса сняли с дома в декабре прошлого года, а полностью мероприятия прекратились уже в январе.

Отметим, что в ближайшее время заказчик совместно с подрядчиком проведет проверку объекта. Если будут выявлены нарушения, то компания займется гарантийной доработкой, а также устранением всех недочетов. В КГИОПе чиновники добавили. что не получили соответствующую документацию по приемке выполненных работ.

Фото: Piter.tv