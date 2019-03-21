Видео: на Народной улице перевернулся фургон с продуктами

Авария случилась недалеко от светофора.

В четверг, 21 марта, в Невском районе Северной столицы перевернулся грузовик с продуктами. Об этом очевидцы рассказали в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

По словам свидетелей, "перевертыш" заметили на Народной улице. На видео видно, что авария случилась недалеко от светофора. Остальные участники движения вынуждены объезжать перевернутый грузовик. Информация о пострадавших уточняется.

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Видео: группа "ДТП и ЧП"