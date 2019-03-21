Возле метро "Удельная" поцеловались две иномарки

В аварии сильно пострадал Hyundai Solaris.

Утром 21 марта возле метро "Удельная" произошло ДТП. По словам очевидцев, на проспекте Энгельса, 55, столкнулись две иномарки. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места происшествия.

В аварии сильно пострадал Hyundai Solaris. По всей видимости он хотел развернуться, а серая машина на большой скорости двигалась прямо. Один из пользователь интернета прокомментировал ситуацию так: "Вот такой не поцелуй, а засос недалеко от метро "Удельная". Скорее всего, автомобиль уже не подлежит восстановлению.

По предварительным данным, никто из людей не пострадал. На месте аварии образовался затор. Другие автомобилисты пытаются объехать участников ДТП по встречной полосе.

Ранее мы писали, что на въезде в Кудрово таксист подрезал иномарку: образовалась страшная пробка.

Фото: Мегаполис, Piter.TV

Видео: Piter.TV