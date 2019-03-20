На въезде в Кудрово таксист подрезал иномарку: образовалась страшная пробка

Очевидцы сообщают, что они стоят в ожидании более получаса.

В среду, 20 марта , в Кудрово авария, которая образовалась из-за столкновения такси и иномарки ограничила движение. Об этом сообщает Мобильный корреспондент Piter.TV.

На кадрах видно, что виновники ДТП заняли практически весь правый ряд. В результате этого на участке собралась большая пробка. Очевидцы сообщают, что они стоят в ожидании более получаса.

На месте ожидают соответствующие службы.

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Видео: Piter.TV