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На въезде в Кудрово таксист подрезал иномарку: образовалась страшная пробка

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Очевидцы сообщают, что они стоят в ожидании более получаса.

В среду, 20 марта , в Кудрово авария, которая образовалась из-за столкновения такси и иномарки ограничила движение. Об этом сообщает Мобильный корреспондент Piter.TV.

На кадрах видно, что виновники ДТП заняли практически весь правый ряд. В результате этого на участке собралась большая пробка. Очевидцы сообщают, что они стоят в ожидании более получаса.

На месте ожидают соответствующие службы. 

Ранее мы сообщали о том, что Петербургские подростки терроризируют трамваи на улице Десантников

Видео: Piter.TV

 

 

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Теги: дтп, кудрово, новости спб, общество, происшествия
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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