В Ленинградском зоопарке назвали имя и пол новорожденного лемура

Сотрудники зверинца долго не могли определить гендерную принадлежность животного.

Сотрудники Ленинградского зоопарка назвали имя и пол новорожденного лемура. Специалисты долгое время не могли определить гендерную принадлежность животного, но сейчас стало ясно, что это самец. Об этом сообщает пресс-служба зверинца в Instagram.

Маленького кошачьего лемура решили назвать греческим именем Атрей. Это имя победило в конкурсе, который сотрудники зоопарка проводили ранее. Всего сотрудники отдела "Приматы" получили более 270 вариантов от посетителей. Победительница конкурса, предложившая имя Атрей, получит бесплатные билеты в зоопарк.

Ранее мы писали, что в Ленинградском зоопарке из спячки вышли сурки и стали энергично жевать ель.

Видео: Instagram / spbzoopark