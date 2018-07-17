На Парашютной улице перевернулся грузовик с лимонадом

Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места происшествия.

Сегодня днем на Парашютной улице, неподалеку от завода Nissan произошла авария: перевернулся грузовик с лимонадом. Очевидцы сообщают, что водитель "чудом остался жив". Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места происшествия.

На записи видно, как сотрудники МЧС пытаются устранить последствия аварии. С помощью другого большегруза они хотят убрать разбившуюся машину с дороги. Вся проезжая часть залита сладкой газировкой, повсюду рассыпаны бутылки и банки из-под лимонада.

Ранее мы писали, что у "Автово" пассажирский автобус столкнулся с двумя легковушками.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

Видео: Piter.TV