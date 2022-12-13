Небольшой снегопад и облачная погода ожидаются в Петербурге 4 января

Температура воздуха опустится до -4 градусов, а северный ветер разгонится до 2–7 м/с.

В Петербурге 4 января будет облачная погода с вечерними прояснениями, а днём пройдёт небольшой снег. Температура воздуха опустится до -4 градусов, а северный ветер разгонится до 2–7 м/с. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

В области столбики термометров покажут от –2 до –7 градусов. В большинстве районов в среду пройдёт небольшой или умеренный снег, а местами похолодает до –11 градусов, а на дорогах образуется гололедица. Об этом рассказали в ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ранее петербуржцам пообещали рождественские морозы до -20 градусов. Как заявил синоптик, к Рождеству температура воздуха в Петербурге опустится до -15…-20 градусов.

Фото: Piter.tv



