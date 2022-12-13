Петербуржцам пообещали рождественские морозы до -20 градусов

Как заявил синоптик, к Рождеству температура воздуха в Петербурге опустится до -15…-20 градусов.

На этой неделе циклон Magdalene принесет похолодание и снег в Петербург. Об этом 3 января рассказал синоптик Александр Колесов в своём телеграм-канале.

Как заявил синоптик, к Рождеству температура воздуха в Петербурге опустится до -15…-20 градусов, на востоке Ленобласти — до -20…-25 гр. и ниже, на западе региона будет немного теплее.

Он добавил, что "уже бывало не раз в последние годы, что снег выпадает в Петербурге третьего числа, прямо после Нового года".

Ранее двух детей госпитализировали из-за сбежавшей лошади на Дворцовой площади. При этом 38-летняя женщина-кучер скрылась с места инцидента. Вскоре ее задержали полицейские.

Фото: Piter.tv



