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Петербуржцам пообещали рождественские морозы до -20 градусов
Сегодня, 11:06
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Петербуржцам пообещали рождественские морозы до -20 градусов

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Как заявил синоптик, к Рождеству температура воздуха в Петербурге опустится до -15…-20 градусов.

На этой неделе циклон Magdalene принесет похолодание и снег в Петербург. Об этом 3 января рассказал синоптик Александр Колесов в своём телеграм-канале.

Как заявил синоптик, к Рождеству температура воздуха в Петербурге опустится до -15…-20 градусов, на востоке Ленобласти — до -20…-25 гр. и ниже, на западе региона будет немного теплее.

Он добавил, что "уже бывало не раз в последние годы, что снег выпадает в Петербурге третьего числа, прямо после Нового года".

Ранее двух детей госпитализировали из-за сбежавшей лошади на Дворцовой площади. При этом 38-летняя женщина-кучер скрылась с места инцидента. Вскоре ее задержали полицейские.

Фото: Piter.tv


 

Теги: морозы, погода, рождество, холод, январь
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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