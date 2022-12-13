Двух детей госпитализировали из-за сбежавшей лошади на Дворцовой площади

При этом 38-летняя женщина-кучер скрылась с места инцидента. Вскоре ее задержали полицейские.

В петербургскую больницу госпитализировали в состоянии средней тяжести 8-летнего мальчика, его 9-летнюю сестру и их 43-летнего отца. Они попали туда после того, как на Дворцовой площади прохожий решил оседлать запряженную в карету лошадь, испугал ее, и та бросилась в толпу. Об этом рассказали в телеграм-канале Центрального района города.

Во время происшествия испуганная лошадь сбросила наездника. При этом 38-летняя женщина-кучер скрылась с места инцидента. Вскоре ее задержали полицейские. Как пишет "Фонтанка", женщину доставили в отделение, заподозрив у нее алкогольное опьянение. Виновника происшествия разыскивают.

Ранее на Дворцовой площади хулиган попытался оседлать лошадь, запряженную в карету.

Фото: Piter.tv

