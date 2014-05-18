Небольшой снег и морозы ожидаются в Петербурге 7 декабря

Температурный фон окажется на 11-12 градусов ниже нормы.

Во вторник, 7 декабря, синоптическую ситуацию в Петербурге будет формировать северная периферия активного циклона, выходящего в центральную часть Европейской России. Сегодня в городе ожидается преимущественно облачная погода, местами пройдет небольшой снег. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По прогнозу синоптика, температурный фон в этот день окажется на 11-12 градусов ниже нормы. Столбики термометров в городе покажут -10…-12 градусов, в Ленобласти -9…-14. Ветер подует с севера, северо-запада со скоростью 2-7 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 762 мм рт. ст., что немного выше нормы.

Ранее мы писали, что в Петербурге коммунальщики использовали матрасы при уборке снега и сосулек с крыш.

Фото: pexels.com