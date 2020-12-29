Небольшой снег и мороз придут в Петербург 7 января

В город придет "зимняя идиллия".

В четверг, 7 января, петербуржцы прочувствуют на себе влияние северо-восточной периферии циклонического вихря. По прогнозам ведущего специалиста центра "Фобос" Михаила Леуса, в город придет "зимняя идиллия", которая подарит горожанам небольшие снег и мороз.

В дневное время суток температура достигнет от -2 до -4 градусов. Будут дуть порывы восточного ветра от 3 до 8 м/с. Атмосферное давление будет слабо понижаться, но останется выше 764 мм ртутного ст., что превышает норму. В Ленинградской обрасти области температура будет варьироваться от -1 до -6 градусов.

Ранее мы рассказали о том, что дороги Петербурга загружены на 1 балл в четверг.

Фото: Piter.TV