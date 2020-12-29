Дороги Петербурга загружены на 1 балл в четверг

Проезд могут затруднить толко ремонтные работы.

Утром в четверг, 7 января, дороги Петербурга снова оказались свободными. Большинство горожан отдыхает дома, поэтому водители могут достаточно быстро добраться до любом точки. Так, согласно информации сервиса "Яндекс.Пробки", к 9 утра заторы на проезжей части достигли только одного балла.

Тем не менее, ситуация может измениться после полудня, когда петербуржцы отправятся отмечать Рождество вне дома. Кроме того, на карте можно увидеть места, затрудненные для проезда из-за дородных работ.

Ранее мы рассказали о том, что "Ласточка" застряла по пути в Петербург из Псковской области.

Фото: Яндекс.Пробки