"Ласточка" застряла по пути в Петербург из Псковской области

Пассажиры встречали Рождество прямо в поезде из-за задержки на 1,5 часа.

Вечером среды, 6 января, скоростной поезд № 812 "Ласточка" следующий по маршруту из Печор в Петербург, совершил вынужденную остановку из-за поломки локомотива грузовых вагонов. В результате пассажиры прибыли в Северную столицу с опозданием в 1,5 часа. Об этом сообщила пресс-служба Октябрьской железной дороги.

Неисправность была выявлена примерно в 19:10 на перегоне Торошино – Молоди. Из-за задержки люди встречали Рождество прямо в поезде.

Поскольку "Ласточка" прибыла в Петербург уже после закрытия метро, для пассажиров была организована развозка с помощью четырёх автобусов.

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Фото: Piter.TV