Между Петербургом и Выборгом запустят дополнительную "Ласточку"

При этом еще два поезда запустили накануне.

Между Петербургом и Выборгом с 5 по 10 января запустят дополнительный пригородный поезд "Ласточка". Об этом Piter.tv рассказали в пресс-службе АО "Северо-Западная пригородная пассажирская компания" .

С Финляндского вокзала поезд №7919 отправится в 15:30, он прибудет в Выборг в 16:47 часов. В обратном направлении состав №7920 отправится в 18:26 часов, в Петербург он прибудет в 19:43 часов.

При этом еще два поезда запустили накануне. Ранее стало известно, что новая электричка с 4 по 10 января будет отправляться ежедневно в 11:30 с Финляндского вокзала, а с вокзала в Выборге в Северную столицу — в 11:02. "Ласточка" будет состоять из семи и десяти вагонов, соответственно.

Решение было принято в связи с тем, что направление является востребованным у пассажиров. Использование масок и перчаток в общественном транспорте является обязательным.

Фото: Piter.tv