  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
С 4 по 10 января между Петербургом и Выборгом запустят дополнительные "Ласточки"
Сегодня, 9:57
116
nadezhda_sib

С 4 по 10 января между Петербургом и Выборгом запустят дополнительные "Ласточки"

0 0

Они будут отправляться в 11 часов.

Между Петербургом и Выборгом в период с 4 по 10 января запустят две дополнительные скоростные "Ласточки". Комитету по транспорту Ленобласти удалось достичь соглашения с "Северо-Западной пригородной пассажирской компанией", сообщила пресс-служба правительства области. 

Электричка будет отправляться ежедневно в 11:30 с Финляндского вокзала, а с вокзала в Выборге в Северную столицу — в 11:02. "Ласточка" будет состоять из семи и десяти вагонов, соответственно. 

Решение было принято в связи с тем, что направление является востребованным у пассажиров. Использование масок и перчаток в общественном транспорте является обязательным. 

В конце декабря 2020-го года "Ласточки" запустили между Петербургом и Тихвином. 

Фото: Piter.TV

Теги: ласточки, петербург выборг, скоростная электричка, финляндское направление
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии