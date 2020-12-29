С 4 по 10 января между Петербургом и Выборгом запустят дополнительные "Ласточки"

Они будут отправляться в 11 часов.

Между Петербургом и Выборгом в период с 4 по 10 января запустят две дополнительные скоростные "Ласточки". Комитету по транспорту Ленобласти удалось достичь соглашения с "Северо-Западной пригородной пассажирской компанией", сообщила пресс-служба правительства области.

Электричка будет отправляться ежедневно в 11:30 с Финляндского вокзала, а с вокзала в Выборге в Северную столицу — в 11:02. "Ласточка" будет состоять из семи и десяти вагонов, соответственно.

Решение было принято в связи с тем, что направление является востребованным у пассажиров. Использование масок и перчаток в общественном транспорте является обязательным.

В конце декабря 2020-го года "Ласточки" запустили между Петербургом и Тихвином.

Фото: Piter.TV