В Петербурге за первый квартал 2025 года поезда "Ласточка" перевезли более 5 млн пассажиров

Наиболее востребованным направлением стало сообщение Санкт-Петербург – Ораниенбаум – Калище.

Пассажиропоток пригородных электропоездов "Ласточка" на направлениях Октябрьской железной дороги (ОЖД) за январь–март 2025 года составил 5,3 млн человек. Это на 14% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в пресс-службе ОЖД.

Наиболее востребованным направлением стало сообщение Санкт-Петербург – Ораниенбаум – Калище, которым воспользовались 1,9 млн пассажиров (+10%). Второе место занял маршрут Санкт-Петербург – Выборг с 1,4 млн перевезённых пассажиров, что на 32% больше, чем годом ранее. Замыкает тройку маршрут Санкт-Петербург – Великий Новгород, где зафиксировано 940 тыс. поездок (+3%).

Также в списке популярных направлений:

– Санкт-Петербург – Луга: 338 тыс. пассажиров (+2%);

– Санкт-Петербург – Кузнечное – Сосново: 228 тыс. (+35%);

– Санкт-Петербург – Мельничный Ручей: 181 тыс. (+20%);

– Санкт-Петербург – Гатчина: 123 тыс. (+10%);

– Санкт-Петербург – Волховстрой: 87 тыс. (+3%);

– Санкт-Петербург – Тихвин: 42 тыс. (+17%).

За I квартал 2025 года петербургские вокзалы обслужили 8,1 млн пассажиров.

Фото: Piter.tv