В пятницу в Петербурге пройдет небольшой дождь

Воздух прогреется до плюс 13 градусов.

В пятницу, 25 октября, петербуржцев ждет облачная погода. Во второй половине дня в Северной столице пройдут небольшие дожди. Об этом сообщили в ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

При этом тепло не покинет Петербурге и в конце рабочей недели. 25 октября воздух в городе на Неве прогреется до плюс 13 градусов. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 7-12 м/с. На побережье Финского залива порывы могут достигать 15 м/с. Атмосферное давление в течение дня будет слабо понижаться.

Уже со вторника, 29 октября, в Петербурге начнет холодать. В ночь на четверг температура воздуха опустится до минус 2 градусов.

Фото: pixabay.com