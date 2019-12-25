В Петербурге в начале недели ожидаются небольшие дожди и потепление

Сегодня воздух в Северной столице прогреется до 7-9 градусов тепла.

В понедельник, 20 апреля, стало известно о том, что небольшие дожди и потепление ожидаются в Петербурге в начале недели. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

По словам синоптика, в начале недели воздух в городе прогреется до 9 градусов тепла. При этом на погоду в городе оказывает влияние заполняющийся и теряющий силы циклон.

Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 3-8 метров в секунду.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге ещё две больницы начнут принимать коронавирусных больны.

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