По количеству коек на душу населения Петербург опережает любой другой субъект РФ.

В понедельник, 20 апреля, стало известно о том, что в Петербурге ещё две больницы начнут принимать коронавирусных больных. Об этом сообщает 78.ру со ссылкой на председателя комитета по здравоохранению Дмитрия Лисовеца.

Речь идет об Александровской больнице и Мариинской. Отмечается, что в настоящее время в Северной столице имеется более 37 тысяч коек. Кроме того, для пациентов с COVID-19 развёрнуто более 4 тысяч коек.

Лисовец добавил, что в Петербурге также необходимы медики, а именно ординаторы. Город планирует привлечь около 100 человек на эту должность.

Ранее мы сообщали о том, что Смольный разрешил больным коронавирусом лечиться дома.

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