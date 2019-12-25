В субботу Петербург затянет облаками, но обойдется без дождей

Атмосферное давление окажется выше нормы.

В субботу, 31 октября, в Петербурге будет облачная с прояснениями погода. По словам главного специалиста центра "Фобос" Михаила Леуса, город накрыл облачный антициклон. Об этом Леус рассказал на своей странице в Facebook.

Отмечается, что погоду определит очаг повышенного атмосферного давления, центр которого идет на территорию Карелии с севера Петербурга. Зонт горожанам, вероятнее всего, сегодня не пригодится – вероятность дождей минимальна. Температура немного понизится, до +7...+9 градусов, в области будет примерно +5...+10 градусов тепла. Даже эта невысокая температура считается выше климатической нормы на 3-4 градуса, заметил Леус.

Ветер подует с северо-востока со скоростью 2-7 м/с, атмосферное давление составит 770 мм рт.ст.

Ранее в Роспотребнадзоре оценили ситуацию с заболеваемостью гриппом в Петербурге.

Фото: pixabay