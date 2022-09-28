Небензя заявил о "вопиющих двойных стандартах" Запада по референдумам

Дипломат напомнил коллегам о ситуации с голосованием в Косово.

Российский постоянный представитель при Всемирной организации Василий Небензя заявил о "вопиющих двойных стандартах" коллективного Запада по референдумам на Донбассе, Запорожской и Херсонской областях. Соответствующее заявление дипломат сделал в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН. В Москве отмечают, что "самые громкие критики" голосования ранее находились в первых рядах по вопросу независимости непризнанного региона Косово.

Тогда они утверждали, что у этой территории есть право на выход из состава сербского государства в случае реальной угрозы тому, что права косовоалбанцев будут серьезным образом нарушены. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

По словам российского дипломата, Россия стремится развивать те территории, которые украинские власти надеялись превратить в руины таким же образом, как это делается с Крымом. Василий Небензя подчеркнул, что за последние восемь лет жизнь на полуострове улучшилась, а люди перестали бояться за собственное благополучие, в регион вкладываются денежные средства, строится инфраструктура.

Небензя заявил в Совбезе ООН, что референдумы прошли прозрачно.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных наций