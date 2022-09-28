Россия рассказала о том, что этот факт подтверждают иностранные наблюдатели.

Российский постоянный представитель при Всемирной организации Василий Небензя заявил на заседании Совета Безопасности ООН о том, что референдумы на территориях Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей прошли прозрачно. Дипломат добавил, что об этом в западных СМИ не станут писать и не сообщат читателям.

Знаю, что наши бывшие западные партнеры нас не услышат, точнее сделают вид, что не услышали, однако скажу, что референдумы были проведены в условиях исключительной прозрачности, при полном соблюдении всех избирательных норм. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

По словам спикера, речь идет о неприложном факте о том, что сколь долго бы киевский режим и его западные покровители не пытались утверждать обратное, за ходом референдумов следили свыше сотни иностранных наблюдателей. Эти граждане прибыли в регионы из 40 стран. Сейчас заружебные гости активно делятся своими впечатлениями о процессе в социальных сетях. Они были удивлены тем, что жители ДНР и ЛНР с таким энтузиазмом относятся к этим референдумам, потому что долго ждали данного события.

Небензя: СВО не потребовалось бы, если бы Запад заставил Киев соблюдать права человека.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных наций