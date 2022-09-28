Небензя: СВО не потребовалось бы, если бы Запад заставил Киев соблюдать права человека

В СБ ООН раскритиковали Запад за попустительство киевскому режиму.

Российский постоянный представитель при Всемирной организации Василий Небензя считает, что специальная военная операция не потребовалось бы, если бы Запад заставил Киев соблюдать права человека. Об этом дипломат рассказал в ходе заседания в Совете Безопасности ООН. По мнению Москвы, украинские власти цинично попирали все международные договоренности, нарушая в том числе и резолюцию СБ ООН. При этом Киев с 2014 года целенаправленно занимал политический курс на физическую ликвидацию "неугодных жителей" ЛНР и ДНР. По словам Небензи, это проходило под покровительством коллективного Запада: Евросоюза и США.

Они палец о палец не ударили, чтобы заставить киевские власти соблюдать минские соглашения, гарантировавшие безопасность граждан этих республик и их достойное будущее в составе Украины. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

В России возмущены, что Запад не возмущался преступлениями украинских властей, а "тайно и явно" их поддерживал. По словам Василия Небензи, если бы этого попустительства и лицемерия не происходило, а Киев соблюдал бы права граждан на жизнь, уважение, то СВО России не потребовалась.

Небензя: вхождение Донбасса в состав РФ принесет населению этих территорий мир.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных наций