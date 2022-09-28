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Небензя: вхождение Донбасса в состав РФ принесет населению этих территорий мир

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Дипломат оценил голосование граждан Херсонщины, Запорожья и Донбасса о присоединении к РФ.

Российский постоянный представитель при Всемирной организации Василий Небензя заявил, что вхождение народных республик Донбасса, в также Херсонской и Запорожской областей в состав РФ принесет населению этих территорий мир. Соответствующее заявление дипломат сделал в ходе своего выступления на заседании Совета Безопасности ООН. Спикер уверен в том, что голосование состоялось при полной прозрачности и с соблюдением всех существующих международных избирательных норм.

Знаю, что наши бывшие западные партнеры нас не услышат, точнее, сделают вид, что не услышали, однако скажу, что референдумы были проведены в условиях исключительной прозрачности и при полном соблюдении всех избирательных норм.

Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Небензя: западные страны мечтают обескровить и расчленить Россию.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных наций

Теги: василий небензя, референдум, сб оон, совет безопасности
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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