Небензя: западные страны мечтают обескровить и расчленить Россию

Дипломат назвал цель стран, вводящих санкции против Москвы.

Российский постоянный представитель при Всемирной организации Василий Небензя считает, что западные страны мечтают обескровить и расчленить РФ, после чего страна будет подчинена воле коллективного Запада. Соответствующее заявление дипломат сделал в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН.

Все прекрасно понимают, что единственная цель Запада, с которым мы схлестнулись у самых наших границ, - максимально ослабить и обескровить Россию, а в мечтах его стратегов - расчленить ее и подчинить своей воле. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Небензя: участие Зеленского в заседании СБ ООН должно быть очным.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных наций