Небензя: участие Зеленского в заседании СБ ООН должно быть очным

Российский постоянный представитель во Всемирной организации Василий Небензя считает, что участие Зеленского в заседании СБ ООН должно быть очным. Соответствующее заявление дипломат сделал в ходе заседания Совета Безопасности. По словам спикера, попустительство в данных вопросах лишь наносит "самый серьезный ущерб авторитету Совбеза". По мнению Небензи, данная международная пощадка не должна превращаться в локацию для политических шоу.
Мы хотим вновь зафиксировать нашу позицию в связи с очередной попыткой западных коллег продавить участие в сегодняшнем заседании в виртуальном формате Зеленского.
Василий Небензя, постпред РФ в ООН
Василий Небензя добавил, что в России не против выступления украинского лидера, но в очном формате, как и его представителей. Дипломат вспомнил о том, что украинская делегация устроила "политическое шоу" в рамках Генеральной Ассамблее ООН на неделе высокого уровня, когда срежиссированно нагнала в зал массовку, которая стоя аплодировала заранее записанному видеовыступлению Владимира Зеленского.
В СБ ООН призвали снять препятствия для экспорта удобрений России.
Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных наций
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