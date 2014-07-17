Небензя: участие Зеленского в заседании СБ ООН должно быть очным

Постпред РФ прокомментировал разрешение Запада для украинского лидера выступать в формате онлайн.

Российский постоянный представитель во Всемирной организации Василий Небензя считает, что участие Зеленского в заседании СБ ООН должно быть очным. Соответствующее заявление дипломат сделал в ходе заседания Совета Безопасности. По словам спикера, попустительство в данных вопросах лишь наносит "самый серьезный ущерб авторитету Совбеза". По мнению Небензи, данная международная пощадка не должна превращаться в локацию для политических шоу.

Мы хотим вновь зафиксировать нашу позицию в связи с очередной попыткой западных коллег продавить участие в сегодняшнем заседании в виртуальном формате Зеленского. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Василий Небензя добавил, что в России не против выступления украинского лидера, но в очном формате, как и его представителей. Дипломат вспомнил о том, что украинская делегация устроила "политическое шоу" в рамках Генеральной Ассамблее ООН на неделе высокого уровня, когда срежиссированно нагнала в зал массовку, которая стоя аплодировала заранее записанному видеовыступлению Владимира Зеленского.

В СБ ООН призвали снять препятствия для экспорта удобрений России.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных наций