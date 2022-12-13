Небензя сообщил, что поставляемое Украине оружие всплывает у оргпреступности в странах ЕС

Постпред РФ при Всемирной организации негативно оценил помощь Запада для ВСУ.

Поставляемое Вооруженным силам Украины западное оружие попадает в руки организованной преступности и террористов. Соответствующее заявление в рамках выступления на заседании Совета Безопасности России сделал российский постоянный председатель при ООН Василий Небензя. Чиновник объяснил, что военные поставки киевского режима со стороны международных союзников на текущий момент стало всплывать на территории различных государств европейского региона, а также пополняет арсенал местных ОПГ. Эти факты признают представители правопорядка и закона в этих государствах.

Россия давно обращала внимание на то, что накачка киевского режима оружием приведет к его попаданию на черные рынки и в руки организованной преступности и террористов. Это теперь подтверждается фактами. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Небензя заявил, что Запад заинтересован в затягивании конфликта на Украине.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций