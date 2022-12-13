Небензя заявил, что Запад заинтересован в затягивании конфликта на Украине

В СБ ООН рассказали, что международные союзники Киева заявляют об этом сами "без зазрения совести".

Коллективный Запад заинтересован не в прекращении украинского кризиса, а лишь в его затягивании. Соответствующее заявление сделал в рамках выступления на заседании Совета Безопасности ООН российский постоянный представитель при Всемирной организации Василий Небензя. Дипломат рассказал коллегам о рисках, которые порождают нарушение международных договоренностей по поставкам продукции военного назначения.

Вопрос приобретает стратегическое измерение, поскольку номенклатура продукции военного назначения постоянно расширяется. Отдельные государства не просто нарушают свои обязательства, но и не ставят для себя никаких разумных ограничений, несмотря на крайне серьезные риски эскалации. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Небензя: обвинения, что в РФ поставляют оружие в нарушение резолюций СБ ООН, голословны.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций