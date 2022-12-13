Небензя: обвинения, что в РФ поставляют оружие в нарушение резолюций СБ ООН, голословны

Постпред РФ в ООН заметил, что подобные высказывания со стороны недружественных стран неоднократно опровергались Москвой.

Обвинения со стороны коллективного Запада в том, что некоторые страны якобы поставляют России продукцию военного назначения в нарушение резолюций Совета Безопасности ООН, голословны и не находят за собой никакого подтверждения. Соответствующее заявление в рамках выступления на заседании СБ Всемирной организации сделал российский постоянный представитель Василий Небензя. Дипломат напомнил о том, что Москва уделяет приоритетное внимание контролю за вооруженными поставками, продукции двойного назначения, а также укрепляет национальное законодательство по указанному профилю. Страна готова поделиться опытом со своими партнерами.

Голословные обвинения в том, что те или иные государства якобы поставляют в Россию продукцию военного назначения, так и не получили никаких подтверждений и неоднократно официально опровергались. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Небензя заявил, что США и их союзники давят на другие страны для реэкспорта оружия Киеву.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций