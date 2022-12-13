Небензя заявил, что США и их союзники давят на другие страны для реэкспорта оружия Киеву

Постпред РФ в ООН оценил давление Запада на страны мира.

Американская администрация и международные союзники оказывают давление на другие страны, требуя от них нарушить международные договоренности с Россией. Соответствующее заявление в рамках выступления на заседании Совета Безопасности при ООН сделал российский постоянный представитель Василий Небензя. Дипломат пояснил, что коллективный Запад требует от третьих стран обеспечить экспорт на территорию Украины оружия советского изготовления. Эксперт добавил, что скрытые поставки оружия в те или иные регионы через третьи страны еще более искажают картину потоков оружия, снижают транспарентность.

К сожалению, страны Запада не только не борются с такими нарушениями, но и поощряют их. США и их союзники оказывают давление на третьи страны, требуя от них нарушить такие договоренности с Россией и другими государствами в интересах наращивания поставок оружия Киеву. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Василий Небензя напомнил коллегам о том, что в ноябре 2022 года американский государственный Энтони Блинкен заявил о возобновлении производства боевых систем советской разработки на предприятиях, которые расположены на территории восточноевропейских государств. Однако межправительственные соглашения с этими странами предусматривали обязательства не поставлять производимую продукцию без письменного согласия СССР или теперь России, как как Москва является правопреемницей.

Небензя заявил, что Россия не угрожает никому ядерной войной.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций