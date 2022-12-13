Небензя заявил, что Россия не угрожает никому ядерной войной

Постпред РФ в ООН рассказал о том, что может спать спокойно.

Россия никому не несет ядерной угрозы, а утверждения об обратном являются частью западной пропаганды. Соответствующее заявление перед журналистами в Нью-Йорке на пресс-конференции сделал российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя.

Что касается ядерной войны, то я сплю хорошо, потому что знаю, что по крайней мере мы не просим о ядерной войне, не угрожаем. Весь этот нарратив о том, что Россия угрожает миру ядерными боеголовками, является частью пропаганды. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Специалист пояснил, что российской ядерной доктриной "предусмотрены несколько четких сценариев", при которых может быть использован стратегический запас страны. Василий Небензя полагает, что сейчас в мире не сложилась такая ситуация, которая предусмотрена российским документом.

Небензя указал на избирательность международного сообщества в связи с убийством Татарского.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций