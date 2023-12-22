В Петербурге 2 мая будет без осадков и до +14 градусов

В Ленинградской области +11…+16 градусов.

В четверг, 2 мая, формировать синоптическую ситуацию в Северной столице продолжит гребень скандинавского антициклона. Наполненный холодными воздушными массами, он оградит регион от дождей и удержит температурные показатели немного ниже климатической нормы. Об этом рассказали синоптики погодного центра "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха 2 мая в Петербурге +12…+14 градусов, в Ленинградской области +11…+16 градусов. Ветер северо-восточный 5-10 м/с.

В пятницу ожидается без существенных осадков и +10…+12 градусов.

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Фото: Piter.tv